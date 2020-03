Oroscopo Branko domani lunedì 2 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Ecco puntuale l‘oroscopo di Branko per domani lunedì 2 marzo 2020. Come inizieranno il mese di marzo i primi 4 segni dello zodiaco? Di seguito le previsioni astrologiche per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro tratte liberamente dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani lunedì 2 marzo 2020: Ariete

L’influsso positivo della Luna vi sosterranno nei rapporti con gli altri e vi regalerà maggior leggerezza.

Oroscopo Branko per domani lunedì 2 marzo 2020: Toro

Ottimo feeling con chi vi circonda. Da giovedì 5 marzo, poi, avrete Venere favorevole che darà un nuovo slancio ai sentimenti.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Branko per domani lunedì 2 marzo 2020: Gemelli

Vi aspettano giorni produttivi per nuovi accordi professionali o per contatti che porterani a cambiarel’ambiente di lavoro. Mantenete la diplomazia in famiglia.

Oroscopo Branko per domani lunedì 2 marzo 2020: Cancro

Vi aprirete a una nuova consapevolezza. Dal 5 marzo, inoltre, Venere sarà a favore e avvantaggerà chi vuole fare nuovi incontri.