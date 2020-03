Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 2 all’8 marzo 2020: le previsioni per tutti i segni

Eccoci arrivati all‘oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 2 all’8 marzo 2020. Inizia un nuovo mese per lo zodiaco e ci si avvicina sempre di più alla primavera, un periodo che stravolgerà il cielo per molti segni. Scopriamo cosa anticipa l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, segno per segno.

Ariete

Vi aspettano giorni un po’ nervosi in cui potreste muovervi in modo drastico: o dentro o fuori. O restate dentro una relazione in crisi o la chiudete definitivamente. Avete per la testa molti pensieri lavorativi che vi distraggono. Provate a non trascinare i contrasti in famiglia troppo a lungo. Nel lavoro dovete pazientare ancora per un po’. A fine marzo arriveranno nuove opportunità.

Toro

Marzo sarà un mese che vi spingerà a fare nuove conoscenze senza troppi timori. Chi vive una storia d’amore avviata, nei prossimi giorni vorrà considerare l’idea del matrimonio o della convivenza. Un oroscopo così fortunato non può che spronarvi a buttarvi in nuovi progetti lavorativi. Qualcuno potrebbe addirittura cambiare casa.

Gemelli

L‘amore si rianima da marzo per poi arrivare al culmine in aprile. Se iniziate una nuova relazione in questo periodo è molto probabile che durerà nel tempo. Nel lavoro state ancora recuperando; l’oroscopo di Paolo Fox vi invita ad avere ancora un po’ di pazienza. La Luna nel segno potrebbe portarvi idee interessanti.

Cancro

L’amore migliorerà rispetto ai primi due mesi del 2020. Proprio le relazioni sentimentali vi daranno l’energia che avete perso nelle difficoltà lavorative. Molto bene chi vive un rapporto a distanza. Dal 5 marzo avrete Venere favorevole: approfittatene e non chiudetevi in casa! Nel lavoro continuate a recuperare piano piano. Non sottovalutate nessun incontro che farete nei prossimi giorni.

Leone

In amore evitate i contrasti che non portano da nessuna parte. Questo mese sarà contraddistinto da un animo guerriero che vi sosterrà sia nei sentimenti sia nel lavoro. Il lavoro procede bene: guai a chi osa fermarvi ora! Bene il weekend quando la Luna entrerà nel segno.

Vergine

Questo bellissimo cielo vi invita a giocare in attacco con i sentimenti. Esponetevi, sennò correte il rischio di perdere delle occasioni importanti. Le relazioni che sono pronte a fare progetti più duraturi avranno la protezione delle stelle. Da giovedì 5 marzo Venere nel segno favorisce tutti i tipi di rapporto. In arrivo proposte stimolanti.

Bilancia

La vita sentimentale migliorerà a partire da marzo. Se ci sono stati problemi di comunicazione in passato, adesso potranno essere superati con più facilità. Questo è un mese in cui dovrete osservare e valutare bene chi vi circonda. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi avvertono: potreste sentirvi nervosi sul lavoro a causa di troppi impegni o della rivalità con un collega.

Scorpione

Dovete sforzarvi di evitare contrasti inutili in amore. Potreste sentirvi sotto pressione per via di una doppia opposizione Venere-Urano; cercate di restare calmi e dalla seconda metà del mese tutto si risolverà al meglio. Sul lavoro siete in fase di assestamento, fase che durerà ancora alcuni mesi. Tenete duro, perché in autunno respirerete aria di successo! Approfittate del weekend per staccare la spina.

Sagittario

Questo cielo intrigante vi sprona a muovervi in amore. Chi è in crisi da tempo, potrebbe decidersi a guardare da un’altra parte. Chi invece è pronto per mettersi in gioco di nuovo, dovrebbe usare questo periodo propizio a suo vantaggio. Sul lavoro è un momento produttivo. Il noto astrologo di Rai2 vi suggerisce di prestare maggiore attenzione ai primi due giorni della settimana.

Capricorno

In amore marzo sarà un periodo buono per agire. Le relazioni che muovono i primi passi ora avranno un destino fortunato. Chi invece vuole trovare la dolce metà, potrà uscire e fare nuovi, interessanti incontri. I prossimi giorni favoriranno tutte le cure fisiche. Nel lavoro state crescendo gradualmente, anche se non vedete ancora conferme evidenti.

Acquario

Forse dovrete riconsiderare un rapporto che non va come vorreste. È giusto dare al partner, ma è importante anche ascoltare quello che si desidera ricevere. Provate a non comprimere questa voglia di ribellione che sentite da tempo, altrimenti potreste rischiare di soffrire di qualche disturbo psicosomatico. Nel lavoro sei in pieno rinnovamento, che durerà per tutta la primavera.

Pesci

Da giovedì 5 marzo Venere positiva porterà nuova fortuna in amore, e in tutte le relazioni più in generale. Non isolatevi! Sul lavoro avrete la possibilità d’impegnarvi in progetti nuovi, che daranno i loro frutti nei prossimi mesi. La parte centrale della settimana vi regalerà idee originali.