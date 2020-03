Alessia Marcuzzi Instagram: supercool con la gonna a ruota 

Alessia Marcuzzi Instagram: pubblica uno scatto indossando un outfit molto di tendenza: una gonna a ruota color tabacco e una camicia a righe bianca e celeste. Delle décolleté nere completano l’outfit. La gonna è in stile anni 70, lunghezza sotto il ginocchio e lo stesso colore riprende il mood di quegli anni. Per il suo fisico slanciato è davvero perfetta soprattutto perché stretta in vita.

Evidenzia così un girovita perfetto che viene messo ancor più in risalto dalla camicia all’interno della gonna. Polsino alto e maniche a sbuffo come vuole la tendenza di quest’anno per la camicia in cotone. Un look che potrebbe apparire rigoroso ma non lo è.

Nonostante ci sia poco in bella vista, Alessia Marcuzzi appare perfetta e raggiante. L’accostamento dei colori è adeguato e ravvivano l‘incarnato della presentatrice. Le scarpe non hanno un tacco importante considerando già che la showgirl è piuttosto alta. Creano però la giusta proporzione così da darle quel tocco glam.

Trucco e parrucco sempre impeccabili

Capelli lisci e make up che pone l’accento sulle labbra: rosse che catturano l’attenzione. “Posa da ballerina”, come l’ha definita anche lei che è senza dubbio quella più in sintonia con questa gonna a campana. La lunghezza sotto il ginocchio si mostra essere d’obbligo a partire da una certa età o se non si hanno delle belle gambe da mostrare. Certo non è il caso di Alessia Marcuzzi ma, nonostante tutto, riesce ad indossarla con una certa disinvoltura. Il suo portamento aiuta senz’altro a far apparire ogni tipo di outfit perfetto. Sempre sorridente comunica la sua solarità.

È evidente che una lunghezza simile della gonna è appropriata per una donna alta ma se tu volessi indossarla potresti sempre rimediare con delle décolleté tacco 10 che slanciano la figura. Le righe verticali bicolori della camicia slanciano la figura e, anche se lei non ne ha bisogno, creano un piacevole effetto ottico.

Il tessuto della gonna sembra essere perfetto per questa stagione e poi, occhio, lei la indossa senza collant. Ha fatto benissimo perché un collant nero avrebbe distorto la bellezza del look. È vero potresti avere freddo se volessi seguire il suo esempio ma se la gonna è in lana, vedrai che non sentirai che qualche brivido.

Come avrà completato il look?

Restiamo però con un dubbio…che capospalla avrà indossato? Giacca corta avvitata o maxicappotto? In entrambi i casi avrebbero avuto un perfetto abbinamento con il resto dell’abbigliamento.

Se sei minuta meglio spezzare con una giacca corta mentre, se sei statuaria come Alessia Marcuzzi, il cappotto è una valida alternativa. Potresti sceglierlo con la cintura in vita per evidenziare questa parte del corpo. Guardando lei in questo look così fresco e giovanile, viene voglia subito di prendere ispirazione.