Giulia Salemi Instagram: posa sexy e sguardo felino 

Giulia Salemi Instagram immortalata in due scatti super sexy. Occhi socchiusi e make-up in primo piano per un incarnato ambrato con eyeliner ben in vista a sottolineare l’accento sullo sguardo, sopracciglia ben definite e labbra carnose. Bocca socchiusa e capelli mossi.

Si intravede un abito di lurex sui toni del rosso scuro e indossa orecchini e collana. La seconda foto la ritrae con uno sguardo felino e malizioso. Il make-up realizzato con l ‘eye liner crea un occhio da gatta ed è difficile distogliere l ‘attenzione.

Sguardo e bocca sono due elementi sui quali si è concentrato il trucco e, anche se non eccessivo, è stato sapientemente usato per creare un piacevole effetto. I suoi occhi scuri sono messi in evidente risalto e la scollatura dell’abito che si lascia intravedere, presuppone un look altrettanto sexy.

Make up per occhi da gatta

Un trucco che si sposa molto bene con il suo incarnato e che rende Giulia Salemi davvero provocante. Un primo piano che immortale tutta la sua bellezza e, pur non mostrando nulla del suo corpo, regala un’immagine davvero sexy.

Il colore dei gioielli riesce a far risaltare in modo appropriato la sua carnagione. Un momento di grande successo per Giulia Salemi che unisce questa frase al post” la vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Che consiglio mi date per realizzare il mio? “prontamente è arrivato il sostegno dei follower che le hanno ribadito quanto lei possa davvero ottenere tutto ciò che desidera. La sua bellezza è davvero innegabile e i tratti del suo viso così particolari da non poter passare inosservata. Puoi prendere spunto dal suo make-up che, senza eccessi la rende così radiosa.

L’importante è avere una buona dimestichezza con l’eyeliner per creare una linea precisa che tende ad alzare lo sguardo. Anche su di Giulia Salemi, nonostante i suoi grandi occhi, riesce a creare quest’effetto allungato, un po’ anni 70. In realtà, anche il colore del vestito, lascia immaginare quegli anni. I capelli sono stati lasciati al naturale per dare un tocco di selvaggio e si accostano perfettamente a tutto il resto.

Look che s’intravede, cosa avrà indossato?

Chissà se avrà osato con tacco 12? Peccato non aver potuto vedere il resto che possiamo solo immaginare. Inoltre, l’attenzione puntata sulle sue labbra è enfatizzata dalla tonalità del rossetto. Labbra perfette che in entrambe le foto concentrano l’attenzione su un’espressione piuttosto sexy.

Giulia Salemi è il perfetto esempio di come indossare in modo adeguato e glam l’oro giallo : un collarino molto particolare sottolinea il collo e una collana, sempre corta ma con ciondolo, si accosta bene al vestito. Gli orecchini hanno una forma molto particolare dando un piacevole effetto ottico di zigomo alzato.

Il blush è applicato in modo sapiente: tra guancia e occhio si crea una zona d’ombra che genera un effetto rimpolpante, un piccolo segreto che puoi ripetere anche tu a casa, imparando a dosare bene quantità e colore del blush. Il make-up può essere un valido aiuto per enfatizzare il tuo viso o i tuoi occhi, basta solo un po’ di pazienza.