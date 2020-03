Oroscopo Branko domani giovedì 5 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Siamo giunti all’oroscopo di Branko per domani giovedì 5 marzo 2020. Ci lasciamo alle spalle la prima parte della settimana. Scopriamo, ora, come trascorreranno la giornata di giovedì 5 marzo i primi 4 segni zodiacali. Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Leone

Il passaggio di Venere in Toro pungolerà il vostro animo ambizioso. Avrete voglia d’impegnarvi sodo per raggiungere il successo. Datevi da fare! Magari non realizzerete tutti i vostri sogni, ma non è detto che qualche soddisfazione non vi arrivi.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Vergine

L’amore alle stelle domani, grazie a Venere. Qualcuno s’imbatterà in un colpo di fulmine che potrebbe trasformarsi, nel tempo, in una storia importante. Anche nel lavoro questo oroscopo vi garantisce grandi risultati.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Bilancia

Come gli altri segni, anche voi sarete influenzati positivamente dal transito di Venere. A giovarne, prima di tutto, saranno i rapporti sociali e le relazioni in famiglia, che beneficeranno di nuova serenità dopo le tensioni dei mesi scorsi.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Scorpione

Occhio alla troppa gelosia! Venere in Toro potrebbe spingervi a reagire in modo possessivo nei confronti del partner. Chi è single rischierà di farsi attirare da una storia complicata e poco trasparente.