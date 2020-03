Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 5 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Eccoci all’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020. Domani si prospetta una giornata molto particolare, per via del transito di Venere nel Toro, passaggio che influenzerà molti segni dello zodiaco. Sono giorni un po’ altalenanti per l’Ariete e i Gemelli. Il Toro è sostenuto da un cielo bello, mentre il Cancro recupera molto bene. Scopriamo cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per i primi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Ariete

Sono giorni altalenanti. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a essere forti, in vista di una primavera che sarà migliore. Domani 5 marzo avrete Venere a sostenervi nei rapporti. Se qualche Ariete sta vivendo dei problemi in famiglia, dovrebbe impegnarsi a risolverli adesso e non aspettare aprile. Non dovete fare tutto da soli. Se ci sono questioni pratiche da risolvere, chiedete aiuto a una persona di fiducia.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Toro

Giovedì 5 marzo Venere entra nel segno: se avete qualcosa in sospeso con il partner sarebbe meglio chiarirlo ora. Chi vuole, invece, fare nuovi progetti, potrà agire con fiducia, sorretto da un bel cielo. L’unico rischio che correte, in questi giorni, è quello d’imbattervi in un ritardo. In tal caso siate pazienti.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Gemelli

In questo periodo vi sentite un po’ in balia degli eventi. Per questo motivo potreste essere più nervosi del solito. Domani 5 marzo Venere vi regalerà maggiore energia. Certo è che dovrete fare chiarezza in vista di aprile, quando sarete chiamati a prendere decisioni importanti sul lavoro. Da primavera fino all’estate vivrete una fase molto positiva in amore.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Cancro

Siete sulla via del recupero. Le tensioni che vi hanno turbato il mese scorso sono sparite. Ora potete, finalmente, respirare un po’. È il momento opportuno per fare chiarezza in amore. Dovete decidere se la vostra relazione potrà continuare oppure no, se quella persona vi piace davvero o è soltanto un capriccio.