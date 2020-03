Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 5 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 5 marzo 2020. Abbiamo passato il giro di boa per questa prima settimana di marzo. Cosa accadrà ai segni di mezzo? Recuperano terreno la Bilancia e lo Scorpione. La Vergine deve sforzarsi di uscire dal guscio, mentre per il Leone è tempo di valutazioni. Vediamo di seguito cosa indica l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Leone

In questi giorni dovete riconsiderare un po’ i rapporti sociali. Forse è ora di tagliare qualche ramo ormai secco. Mai come adesso sentite il bisogno di avere vicino persone che vi sostengono. Ecco perché è importante decidere, una volta per tutte, chi volete frequentare e chi no e sarebbe bene, per voi, farlo entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Vergine

In questi giorni potrebbe accadervi di voler confidare alcuni dubbi o difficoltà a chi non vi capisce. In questo caso non dovreste farvi condizionare troppo, chiudendovi a riccio. Giovedì 5 marzo Venere vi induce a uscire per conoscere nuove persone. È tempo di stabilire nuovi, più ambiziosi obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Bilancia

Finalmente Venere non è più in opposizione. Da domani giovedì 5 marzo 2020 comincerà una fase più serena per quanto riguarda i sentimenti.. I nati sotto il segno della Bilancia che hanno avuto in passato alcune tensioni con il partner, ora potranno recuperare terreno.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 5 marzo 2020: Scorpione

Questi giorni vi permettono di recuperare sia fisicamente sia emotivamente. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un giovedì molto speciale, in cui ritornerà tutta la voglia di mettervi in gioco che avevate un po’ perso nei mesi scorsi.