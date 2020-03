Oroscopo Branko domani sabato 7 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti all’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Branko per domani sabato 7 marzo 2020. La prima settimana di marzo è già volata via. Vediamo come passeranno il weekend i segni zodiacali. Ecco, nello specifico, le previsioni astrali per gli ultimi 4 segni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani sabato 7 marzo 2020: Sagittario

Sono giorni un po’ faticosi per i Sagittario. Forse avete avuto qualche grana da risolvere o siete piuttosto sovraccarichi di impegni. L‘oroscopo di Branko vi invita a staccare la spina questo sabato e organizzare una gita fuori città.

Oroscopo Branko per domani sabato 7 marzo 2020: Capricorno

Potreste vivere qualche tensione con il partner. Cercate di essere più morbidi e di ascoltare ciò che ha da dirvi. Domani sabato 7 marzo 2020 mettete da parte le questioni lavorative e concentratevi di più sui sentimenti.

Oroscopo Branko per domani sabato 7 marzo 2020: Acquario

Se avete avuto dei giorni un po’ complicati, caratterizzati da controversie continue, potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Domani sarà, infatti, una giornata in cui incrocerete persone disposte ad aiutarvi.

Oroscopo Branko per domani sabato 7 marzo 2020: Pesci

Siete protetti da un cielo in fermento che favorisce i progetti, le idee e i nuovi contatti. Procedete a passo spedito, in armonia con i tempi attuali. Domani saranno particolarmente avvantaggiati i lavori sul web.