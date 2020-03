Oroscopo Paolo Fox domani sabato 7 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con l‘oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 7 marzo 2020. Come sarà questo fine settimana? Quali saranno i segni maggiormente favoriti dalle stelle? Sentimenti al top per la Vergine; migliora gradualmente il Leone, mentre la Bilancia e lo Scorpione devono muoversi con più cautela. Scopriamo cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox per i 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Leone

Più passano i giorni e più avrete collaborazione da parte di chi vi è vicino. Chi ha vissuto qualche conflitto interiore, adesso potrà superarlo facilmente e lasciarselo alle spalle. La primavera vi spingerà a valutare le vostre relazioni sentimentali e a mettere un punto definitivo su quelle ormai consumate.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Vergine

Venere in Toro vi regala maggior vigore nei sentimenti. Buone le relazioni amorose, così come quelle sociali. Questi sono giorni in cui avrete una gran voglia di ascoltare gli altri, sarete incuriositi di chi avete intorno a voi. Continuate ad aprirvi!

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Bilancia

Venere non più in opposizione favorisce i rapporti sociali. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi consigliano di rimanere ancora per un po’ con il profilo basso. In questi giorni dovrete mettervi in standby in vista di fine marzo, quando i progetti diventeranno più fattibili e concreti.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 7 marzo 2020: Scorpione

Attenzione ai passi falsi in amore: Venere conflittuale può influire negativamente sui sentimenti. Non riversate la noia di questi giorni nelle relazioni amorose. Se siete impegnati in un lavoro che non procede, questo è il momento adatto per riconsiderarlo.