Oroscopo Branko domani lunedì 9 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Eccoci tornati all’appuntamento con l’oroscopo di Branko per domani lunedì 9 marzo 2020. Come partirà la seconda settimana di marzo per i primi 4 segni dello zodiaco? Vediamo cosa indicano le previsioni astrali per questi segni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani lunedì 9 marzo 2020: Ariete

La settimana inizia con una Luna Piena che invita a prendervi maggiormente cura della vostra alimentazione. Se nei giorni scorsi avete trascurato la forma fisica, lunedì sarà un’ottima occasione per recuperare.

Oroscopo Branko per domani lunedì 9 marzo 2020: Toro

Vi attende un lunedì 9 marzo all’insegna di forti emozioni grazie al sostegno di una Luna galeotta. Qualche single potrebbe vivere un colpo di fulmine. Qualche Capricorno in coppia avrà voglia, invece, di progettare il matrimonio o una convivenza.

Oroscopo Branko per domani lunedì 9 marzo 2020: Gemelli

L’oroscopo di Branko vi suggerisce di prestare attenzione alla forma fisica. Lunedì 9 marzo 2020 sarà la giornata ideale per prendervi una piccola pausa dagli impegni quotidiani e curare quel piccolo malessere che vi disturba da un po’.

Oroscopo Branko per domani lunedì 9 marzo 2020: Cancro

Domani lunedì 9 marzo 2020 le stelle sostengono le coppie che vorranno risolvere i propri contrasti. I single, invece, che hanno voglia d’innamorarsi, potranno fare incontri molto interessanti.