Cinque errori da non commettere con un Gemelli: ecco cosa non devi mai fare

Parliamo dei Gemelli, il terzo segno dello zodiaco ed il primo segno d’Aria. Governato da Mercurio si tratta di un segno maschile e mutevole ed il sole entra transita al suo interno dal 21 Maggio al 21 giugno. Si tratta di un segno molto particolare ed a tratti difficile da capire ed interpretare e che spesso e volentieri manda in confusione tutti coloro che quotidianamente hanno a che fare con lui. In questo articolo faremo chiarezza su come approcciarsi a questo segno tanto affascinante quanto sfuggente e scopriremo quali siano quegli errori fatali che, se commessi, potrebbero allontarnarlo per sempre da te.

Gli errori da non commettere con il segno dei Gemelli

Vediamo assieme quali siano gli errori da non commettere mai se si vuole tenere nella propria vita un amico o un compagno nato sotto il segno dei gemelli.