5 cose che non sapevi di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, nota anche come J. Lo, nota cantante è diventata ben presto famosa grazie alle sue canzoni e, a 50 anni, continua a mantenere un fisico da fare invidia. Tra lei e Madonna, coetanee, mantengono un ottimo primato. Per loro, la forma fisica è qualcosa da curare in maniera quotidiana, per il lavoro di immagine che hanno quando salgono sul palco.

Jennifer Lopez non fa solo tanta palestra ma segue anche uno stile di vita sano ed equilibrato che le ha permesso di mantenersi tonica e affascinante negli anni. Il suo sexy appel è innegabile. Il colore della carnagione, i suoi occhi e le sue movenze la rendono perfetta sul palco catalizzando l’attenzione di migliaia di persone.

Indiscussa è anche la sua voce che affascinava e continua a farlo regalando emozioni sempre intense. La sua infanzia l’ha trascorsa nel Bronx dove è nata ma, già all’età di 5 anni inizia a prendere lezioni di danza e debutta in Flygirl nel 1990. Da qui la sua scalata verso il successo che la consacra celebre cantate nota anche per il suo lato b. La passionalità l’ha eredita dai suoi genitori portoricani e questo le ha permesso di riuscire a coinvolgere e entusiasmare il suo pubblico senza grandi difficoltà.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Jennifer Lopez

Il suo lato b: ebbene sì, lo abbiamo capito tutti che è diventata molto famosa anche per le sue forme, in particolar modo per il lato b ma forse, non tutti sanno, che è assicurato per 27 milioni di dollari. Una cifra stellare per tutelarlo al meglio. Quando, in abiti succinti, balla sul palcoscenico, è lì che l‘attenzione cade. Ovviamente occorre anche evidenziare quanto sacrificio, in termini di esercizi fisico, perché possa essersi mantenuto tonico e sodo nel tempo.

Prima o poi mi sposo: film che è stato pubblicato in una sola settimana insieme ad un album J.Lo, entrambi primi nelle classifiche cinematografiche e musicali. Direi un gran bel successo oltre ad essere un ottimo risultato che è stato ottenuto solo da Barbra Streisand e Withey Houston

Grammy Awards del 2000: Donatella Versace viene incarica per disegnarle l’abito da indossare ai Grammy Awards del 2000, un successo assoluto, lei meravigliosa in un abito lungo con spacchi vertiginosi oltre ad una provocante scollatura. Di quella serata sono ancora in molti a ricordarsi, ha davvero lasciato il segno nella storia

La sua carriera da imprenditrice: ha lanciato nel 2003 una linea di moda JLO by Jennifer Lopez, spopolata tra le teenager, e non solo, di tutto il mondo. Abbigliamento ma anche accessori che seguono il suo stile e la preferenza dei suoi colori, sempre molto fashion e cool

Instagram: detiene un ottimo primato per milioni di followes, che dire c’è chi di lei non può farne almeno per un appuntamento quotidiano almeno per guardare le sue nuove foto.

Jennifer Lopez è un idolo delle ragazzine ma non solo, cantante ma anche perfetta interprete sul palcoscenico, le sue canzoni resteranno memorabili nella storia e a noi non resta che seguire le tappe dei suoi tour anche virtualmente attraverso i social.