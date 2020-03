Il sushi è sano? Ecco tutto quello che devi sapere

ll sushi è una preparazione alimentare a base di riso, pesce e verdure in alcuni casi. Ne esistono di diverse tipologie. In alcuni casi mangiare il sushi può anche essere una scelta salutare, questo perché, oltre alle verdure, contiene frutti di mare e pesci ricchi di omega-3 alcune varianti, invece, contengono anche l’avocado, altro ingrediente molto salutare, ricco di grassi buoni.

Il sushi arriva dal Giappone ed è stato dimostrato scientificamente che la dieta dei giapponesi è abbastanza sana, equilibrata, positiva per la salute. Ovviamente ciò non significa che il sushi possa essere consumato con elevata frequenza. Come per ogni altro alimento è sempre meglio non esagerare, perché oltre a nutrienti benefici, si possono manifestare delle controindicazioni. Generalmente sono accompagnati da salse, non dietetiche, ma anche ricco di sale e calorie.

Rotolini con riso, pesce e alghe

Esistono diverse tipologie di sushi. Il sushi è considerato dalla collettività un piatto “light”. Se teniamo in considerazione la ricetta base, cioè quella che include solo riso, pesce e alghe, allora possiamo dire che l’apporto calorico non è eccessivo, per 6 pezzi le calorie sono circa 200-300.

Rotolini con tempura e salse

Il discorso riguardo le calorie cambia nel momento in cui non scegliamo la versione base del sushi, ma optiamo per piatti che prevedono maionese, uova, frittura e anche altre salse particolari. Ovviamente in questo calo le calorie apportate saranno maggiori, potrebbero anche superare le 500 Kcal per una porzione, e aumenteranno sensibilmente anche i grassi.

Fettine di pesce crudo

Questo prende il nome di sashimi, esso è un piatto tipico della cucina giapponese, che consiste solo nel pesce crudo. Come sappiamo il pesce è ricco di acidi grassi omega-3, proteine, vitamine, fosforo e iodio, quando lo si consuma crudo tutti questi nutrienti restano inalterati a differenza, invece, di quando il pesce è cotto, che ne perderà una parte. In questo caso le calorie tendono a variare a seconda del pesce scelto.

Il sushi è sano? Attenzione, rischio tossinfezioni

Gran parte del pesce previsto nella preparazione del sushi è servito crudo. Per questo motivo bisogna prestare la massima attenzione, in modo da non rischiare di manifestare delle tossinfezioni. E’ di fondamentale importanza rispettare tutte le norme igieniche quando si prepara il sushi. Qualora queste le norme igieniche non vengano rispettate alla lettera si potrebbe entrare in contatto con l’Anisakis. Si tratta di una parassitosi che può contaminare il pesce e causare dei disturbi gravi nell’uomo. Altri rischi del pesce crudo possono essere avvelenamento da salmonella e Vibrio vulnificus.

Un consigli oche sentiamo di darvi è quello di diffidare dei ristoranti dai prezzi stracciati. Sul mercato, il pesce fresco e qualitativamente ottimo costa parecchio, per cui se i prezzi sono molto bassi c’è da preoccuparsi.

Un altro consiglio che potrebbe ritornare utile, specialmente quando si mangia spesso il sushi, è quello di preferire il riso integrale, che pur presentano un quantitativo di calorie pressoché simili al riso bianco, conterrà più fibre. Molte volte il riso del sushi è preparato con l’aggiunta di zucchero e sale con l’aceto di riso, quindi sarà ricco di carboidrati raffinati e zuccheri aggiunti.

Per quanto riguarda le alghe sono ricche di acqua, antiossidanti, iodio, magnesio, vitamine, sali minerali e clorofilla. Nonostante i suoi numerosi nutrienti sono da consumare con parsimonia se si è affetti da problematiche tiroidee, dato l’elevato quantitativo di iodio.

Prestare molta attenzione anche al quantitativo di salsa di soia consumata, è pur sempre ricca di sale, zucchero quindi meglio non esagerare, specialmente quando si soffre già di ipertensione.

Conclusioni

Per concludere, dunque, possiamo tranquillamente affermare che il sushi è un piatta abbastanza salutare, sempre se consumato con moderazione. Sarebbe sempre meglio optare per versioni meno elaborate, così in questo modo le calorie apportate saranno inferiori. Cosa più importante, scegliere solo ristoranti di fiducia.