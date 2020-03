Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 11 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020. Siamo arrivati già a metà settimana: cosa riserveranno i pianeti per i primi 4 segni zodiacali? Nervosismo alle stelle per l’Ariete. Recuperano gradualmente i Gemelli, mentre il Toro deve usare prudenza. Possibili ritardi per il Toro. Vediamo, nel dettaglio, cosa indica l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020: Ariete

Marzo è iniziato portandovi delle tensioni e domani, 11 marzo 2020, il nervosismo arriverà addirittura alle stelle. Cercate di muovervi con cautela sia in amore sia nel lavoro. La fine del mese sarò decisamente migliore.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020: Toro

Chi ha chiarimenti da fare con il partner, dovrebbe sfruttare la giornata di domani. Le stelle daranno una mano a risolvere quei contrasti che vivete da tempo. Sul lavoro potreste fare i conti con qualche piccolo ritardo o rallentamenti: cercate di avere pazienza e non entrare in polemica.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020: Gemelli

Vi riaprite a poco a poco all‘amore, anche se il periodo migliore per i sentimenti arriverà ad aprile. Adesso sono favorite le relazioni appena nate, perché potrebbero rivelarsi qualcosa di importante. Marzo è partito lentamente sul lavoro, ma state recuperando in vista di una primavera molto propizia.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 11 marzo 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa una giornata, quella di domani, in cui dovrete agire con prudenza. In amore sforzatevi di non cadere in controversie inutili. Sul lavoro dovrete analizzare con cura qualsiasi proposta vi venga fatta.