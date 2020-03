Gemelli, ecco i cinque pregi ed i cinque difetti

Il segno dei Gemelli accomuna tutti i nati tra il 21 maggio e il 21 giugno. Si tratta di un segno d’Aria, tendenzialmente allegro e curioso, amante delle sfide, molto versatile, socievole e curioso. Vediamo insieme quali sono i pregi e quali i difetti di questo segno zodiacale.

I Gemelli adorano comunicare, parlare con le persone e trovare spunti per il confronto e conferme. Amano il contatto umano e non faticano mai a trovare nuove amicizie. Molto affascinanti si trovano spesso al centro dell’attenzione nella conversazione. Sono anche ottimi amici con grande senso dell’umorismo.

I Gemelli sono estremamente curiosi, la loro voglia di conoscenza è irrefrenabile. Per i nati sotto questo segno arte e letteratura sono una naturale valvola di sfogo, così come la creatività.

Le persone nate sotto il segno dei Gemelli sono solitamente brillanti e intelligenti. Affascinati da interessi diversi e sempre ansiosi di scoprire nuove cose grazie alla loro mentalità aperta. Sono in grado di prendere decisioni importanti senza troppi tentennamenti in quanto dotati di una grande razionalità.

Si distraggono facilmente. Sempre presi dalla curiosità e dai nuovi stimoli, i Gemelli si distraggono molto facilmente. Trovano spesso qualcosa che li interessa di più e tendono a tralasciare ciò che stavano facendo un momento prima. Per loro è molto difficile concentrarsi su un’unica cosa per lungo tempo.

Peccano di superficialità. Spesso i nati sotto il segno dei Gemelli tendono a prendere le cose con eccessiva superficialità, troppo alla leggera. E soprattutto trovano estremamente noiose le cose più serie. Insomma non sempre sono dei tipi molto affidabili e non è detto che mantengano le promesse.

Estremamente volubili e insofferenti. I Gemelli non amano le costrizioni, odiano la routine, la monotonia e dunque qualsiasi lavoro che sia sedentario e ripetitivo. Succede spesso che non riescano a portare a termine un progetto iniziato, o che sprechino energie in attività poco produttive.

Manipolatori scaltri. Il Gemelli può essere un grande manipolatore. Sa infatti adattarsi alle situazioni più svariate così come a interlocutori diversi. Non si sa mai cosa passa per la testa di un Gemelli, del resto a volte non lo sa nemmeno lui!