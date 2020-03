Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 12 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Eccoci puntuali all’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 12 marzo 2020. Cosa accadrà ai 4 segni centrali? Tensioni per il Leone e lo Scorpione. La Bilancia risale la china, mentre la Vergine vola alto. Vediamo, segno per segno, cosa anticipa l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020: Leone

Nei prossimi giorni potreste correre il rischio di discutere con il partner. Usate il buon senso e mantenete la calma. Se una storia non merita più di continuare, dateci un taglio. In questi giorni dovrete fare maggior chiarezza dentro di voi e valutare bene con chi proseguire il vostro percorso, sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020: Vergine

Avete un quadro astrale bellissimo. Le coppie sono sostenute da una Venere benevola, che porterà serenità dove c’era qualche contrasto. Qualcuno potrebbe fare progetti a lungo termine. Nel lavoro arrivano le conferme che vi meritate. Novità interessanti per qualche Vergine.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020: BIlancia

I nodi che vi turbavano a febbraio si stanno gradualmente sciogliendo. A piccoli passi state ritrovando la tranquillità domestica, anche se ci vorrà ancora del tempo. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a mantenere la calma, sia in famiglia, sia nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 12 marzo 2020: Scorpione

Sono giorni caratterizzati da qualche tensione di troppo. Chi vive una relazione di coppia un po’ turbolenta, dovrà muoversi con prudenza. I single troppo diffidenti, dovranno sforzarsi di eliminare la loro corazza difensiva, se avranno voglia d’ iniziare una nuova storia d’amore. Il lavoro va meglio. Le previsioni astrali di Paolo Fox annunciano importanti novità in arrivo per qualche Scorpione.