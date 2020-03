Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 13 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Eccoci giunti all’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020. La settimana sta finendo e il weekend è sempre più vicino. Giornata tranquilla per l’Ariete, mentre i Gemelli e il Cancro saranno nervosi. Il Toro deve riposare di più. Scopriamo nel dettaglio cosa anticipano le stelle per i primi 4 segni zodiacali. Ecco, di seguito, le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Ariete

In amore la giornata di domani si prospetta serena. Vi siete lasciati alle spalle le tensioni dei giorni precedenti. I nati in Ariete che devono fare una richiesta sul lavoro, dovrebbero agire ora, senza aspettare oltre. Mettete le basi nei prossimi tre mesi, perché se lavorate bene, entro giugno potrebbero arrivarvi novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Toro

La Luna in opposizione potrebbe rendervi più nervosi del solito. Evitate di cadere in controversie con il partner. Sul lavoro vi sentite stressati. L‘oroscopo di Paolo Fox vi invita a riposare un po’ di più. Dove potete, provate a delegare a persone di fiducia.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Gemelli

Marzo è iniziato faticosamente per voi Gemelli. Siate pazienti, perché dal 20 comincerete a carburare. Mantenete la prudenza se avete questioni irrisolte in famiglia. Non tutto si può risolvere subito. Attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro che non trovano stabilità nella relazione, dovranno valutare con calma cosa vogliono veramente. Nel lavoro potreste sentirvi insofferenti. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi suggeriscono di muovervi con cautela.