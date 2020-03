Stasera in TV: ecco la programmazione Rai del 17 Marzo 2020

Continua la quarantena forzata per via del coronavirus, e mai come prima è importante sapere cosa ci sarà stasera in TV. Ecco la programmazione Rai per questo martedì 17 marzo.

Inizia alle 20.00 la serata Rai con il Tg1,seguito dai Soliti Ignoti – Il Ritorno.In prima serata andrà in onda la commedia americana Ricomincio da noi, in cui Sandra (la protagonista) scopre che suo marito, campione di tennis e di rispettabilità, la tradisce da anni con una presunta amica. Si trasferisce così dalla sorella Elizabeth, detta Bif, che non frequenta da un pò. Attesissima su Rai 2 alle 21.20 una nuova a puntata di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca che ci accompagnerà in questo viaggio in Oriente. Alle 23.20 il film di produzione italiana Zeta – Una Storis Hip-Hop. Su Rai 3 invece andrà in onda alle 21.20 l’approfondimento politico #cartabianca presentato da Bianca Berlinguer. Serata a tinte gialle su Rai 4 con il thriller A Good Marrige,dove una donna mentre il marito con cui è sposata da oltre vent’anni è lontano per uno dei suoi viaggi di lavoro, Darcy Anderson è alla ricerca di batterie nel garage. Ma improvvisamente la donna si imbatte in qualcosa che le rivela il lato oscuro del consorte. Il film è basato sul racconto ‘Un bel matrimonio’ dello scrittore Stephen King. A seguire alle 23.20 il film horror campione d’incassi Babadook. Su Rai 5 alle 21.20 andrà in onda il film drammatico 45 Anni con Charlotte Rampling.