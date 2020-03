Stasera un TV: ecco la programmazione Mediaset di martedì 17 Marzo 2020

Ecco la programmazione Mediaset dei canali più seguiti di questo martedì 17 marzo.

Rete 4 che parte alle 20.30 con il talk show Stasera Italia che dal lunedì al venerdì viene condotto da Barbara Palombelli, seguirà alle 21.25 la prima puntata di Fuori Dal Coro con Mario Giordano che darà voce alle opinioni più controcorrente e più “fuori dal coro”. Solita accoppiata su Canale 5 con il Tg5 alle 20.00 seguito da Striscia la Notizia – La voce della resilienza. Mentre in prima serata andrà in onda il documentario che con Cesare Bocci parlerá delle meraviglie, capolavori ed emozioni colti nelle strade e nei palazzi della Città del Vaticano. Su Italia uno doppio episodio di CSI a partire dalle 19.25. A seguire, una grande novità per la programmazione Mediaset che in seguito ad una accesa richiesta social da parte dei fan del Wizarding World, il canale Italia 1 da stasera e nelle prossime 4 settimane trasmetterà in prima serata tutti gli otto film della saga di Harry Potter. Stasera andrà in onda Harry Potter e la Camera dei Segreti. Su Canale 20 andrà in onda alle 21.20 il film d’azione Io sono Vendetta con protagonista John Travolta che vestirá i panni di Stanley Hill, ex membro delle Forze Speciali, assiste impotente all’omicidio di sua moglie Vivian in un parcheggio. Dopo questa tragedia il desiderio di vendetta lo perseguita e il pensiero della moglie che muore tra le sue braccia lo ossessiona.