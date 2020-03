La birra contiene zuccheri? La risposta che stupisce

Quando si parla di birra s’intende una bevanda alcolica che si ottiene da una fermentazione del mosto del malto d’orzo, principalmente, aromatizzata e poi amaricata con l’aggiunta del luppolo. Oggigiorno esistono una moltitudine di birre, ma si tratta di una bevanda conosciuta e consumata sin dai tempi antichi. La birra rientra tra le bevande alcoliche più diffuse, conosciute e consumate in tutto il mondo.

Al giorno d’oggi per la produzione della birra si sfrutta sempre il processo di fermentazione a base di lieviti, si tratta di una fermentazione spontanea, in passato non controllata oggi invece si. Infatti, affinché si possa ottenere una birra dalle caratteristiche ben precise, si vanno a selezionare i ceppi di lievito da aggiungere poi alla preparazione della birra.

I ceppi di lieviti che determinano la fermentazione alcolica della birra, maggiormente utilizzati, sono Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces carlsbergensis. Essi si aggiungono ai mosti preparati con il malto, d’orzo o il frumento, o anche loro miscele con l’acqua, aromatizzati con l’aggiunta del luppolo o dei suoi derivati.

In alternativa, per produrre una birra che possa essere consumata anche da persone intolleranti al glutine, è possibile partire da cereali adatti ai celiaci come ad esempio il riso, il mais.

Produzione della birra

Durante il processo produttivo, il malto è messo in immersione nell’acqua calda per un periodo di tempo variabile. Durante questa fase, grazie all’azione svolta da alcuni enzimi che sono di base presenti nella radichetta che si forma durante la germinazione, gli amidi vengono convertiti in zuccheri fermentescibili. Il mosto zuccherino che si ottiene può essere aromatizzato con l’aggiunta di erbe aromatiche, frutta o molto più comunemente con il luppolo. Nella fase ultima è aggiunto il ceppo di lievito selezionato, in questo modo si andrà a dare inizio alla fermentazione vera e propria, che determinerà la formazione dell’alcool, dell’anidride carbonica. Questo prodotto è considerato un prodotto di scarto, dato che in parte evaporerà e quindi verrà espulsa. Oltre all’anidride carbonica ne vengono prodotti anche tanti altri di scarti, derivanti dalla respirazione anaerobica dei lieviti presenti nel composto.

Composizione della birra, contiene zuccheri?

Come già accennato esistono diversi tipi di birre, esse si distinguono per i cereali utilizzati, per la produzione, per il territorio di produzione, in base al grado alcolico, per cui non è semplice stimare dei valori nutritivi che siano adatti e attendibili per ogni tipologia di birra.

Per fare una stima orientativa possiamo affermare che la birra è composta da:

• Acqua: circa l’85%

• Alcol: 3-9%

• Estratto secco: 3-8%

Nell’estratto secco si trovano tutti i nutrienti, come gli zuccheri, le sostanze azotate, i tannini, le destrine, molte vitamine del gruppo B, sali minerali, acidi organici provenienti dal malto e anche dal luppolo.

La birra, ovviamente apporta energia. Non è una bevanda troppo calorica dato che apporta tra le 30-60 Kcal per 100 ml. L’energia che è fornita dalla birra non è da attribuire solo all’alcool, ma anche al quantitativo di zuccheri presenti. L’apporto energetico dipende molto anche a seconda del grado alcolico della birra, in quanto dall’etanolo dipendono le calorie.

Dunque si, la birra contiene zuccheri! Gli zuccheri presenti nella birra, oltre al saccarosio, sono principalmente le malto-destrine.

La birra apporta anche un quantitativo medio di proteine, che però sono a basso valore biologico e apporta anche tutti gli amminoacidi essenziali.

La birra, però, non contiene molti antiossidanti.