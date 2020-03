5 cose che non sai di Mara Venier

Mara Venier, volto noto della televisione come conduttrice televisiva è stata anche attrice e opinionista. Il programma di maggiore successo è stato Domenica In su Rai Uno che l‘ha portata a farsi conoscere anche come zia Mara. In realtà ha esordito come attrice negli anni Ottanta con diversi film girati con il compagno di allora Jerry Calà. L’ultimo film è stato nel 1993 diretto da Nanni Loy: Pacco, doppio pacco e contro paccotto del 1993.

Diventata ancor più famosa per alcune risse verbali avvenute nel 2006 a Domenica In con Adriano Pappalardo e Antonio Zequila. Nel 2010-2011 conduce La vita in diretta insieme a Lamberto Sposini, lavora anche a Mediaset dove ritorna nel 2014. Ha vestito anche il ruolo da opinionista per l ‘Isola dei Famosi. Per quel riguarda la sua vita privata, nasce a Mestre, dall’amore con Francesco Ferrancini nasce una figlia Elisabetta. Si sono sposati ma l’unione è durato poco, ha avuto un figlio da Pier Paolo Capponi, nel 1984 ha sposato Jerry Calà e dopo tre anni si è separata.

Ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, per poi sposare nel 2006 il produttore Nicola Carraro. Vicissitudini sentimentali abbastanza complesse ma, nonostante tutto, l’abbiamo sempre vista in televisione con un sorriso smagliante a rendere più piacevole la domenica degli italiani. Il suo volto in tv è oramai famigliare a diverse generazioni, la signora della domenica, che continua a intrattenere piacevolmente e con professionalità i telespettatori.

Una carriera professionale degna di nota che l’ha portata ad essere apprezzata e stimata. Molto poco è stata sotto i riflettori e ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata. Nonostante abbia quasi settant’anni, rimane una donna di fascino che non ha mai ostentato la sua bellezza. Molto grintosa, naturale, una perfetta conduttrice che è riuscita a far registrare audience di ascolto davvero importanti nella storia televisiva.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Mara Venier

Le sue origini: Mara Venier in realtà si chiama Mara Povoleri, nata nel 1950 a Venezia. Una donna che ha da subito iniziato la sua carriera cinematografica e televisiva, diventando oggi una tra le conduttrici più conosciute.

Una giovane madre: diventa madre di Elisabetta a soli 17 anni nata dalla storia con Francesco Ferracini. Sua figlia, l’ha resa nonna ed è diventata anche lei un volto della tv, l’abbiamo vista condurre negli anni Novanta il programma Solletico.

Versione nudo integrale: ebbene sì anche Maria Venier si è mostrata senza veli nel film Diario di un italiano, un’immagine, l’unica di nudo che ricordiamo della signora della tv

La relazione con Renzo Arbore: coppia molto affiata che ha affrontato un momento molto difficile insieme, un aborto ad uno stato di gravidanza già avanzato. Un dolore per entrambi che gli ha segnati. Oggi tra loro resta un rapporto di stima e affetto anche se Mara Venier ha dichiarato che Renzo Arbore è piuttosto ritroso nell’incontrarla.

Una caduta in tv: nel 1994 a causa di Luca Giurato è caduta riportando un danno alla membrana dell’occhio. Un episodio avvenuto in diretto che poi l’ha costretta ad essere ricoverata per qualche giorno in ospedale.