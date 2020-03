L’oroscopo ci aiuta a capire con quali altri segni siamo compatibili dal punto di vista sentimentale, fornendoci preziose e precise indicazioni. L’astrologia ci permette anche di comprendere con quali altri non abbiamo niente da dirci. Affinità di coppia: ecco con chi non dovresti mai fidanzarti se sei un segno di terra.

Toro

Il primo segno di terra che andiamo ad analizzare sul fronte dell’incompatibilità sentimentale è quello del Toro. Le persone nate sotto questo segno non dovrebbero mai fidanzarsi con un Sagittario. Il Toro adora pianificare tutto, è un amante della tranquillità, odia le agitazioni, gli imprevisti, gli sconvolgimenti. Il Sagittario vive un continuo movimento e non pensa a quello che fa, cosa inconcepibile per il Toro. Per cui è meglio evitare questo rapporto.

Altro partner che il Toro dovrebbe evitare è lo Scorpione. Incompatibilità totale, troppe lotte, troppe grida, troppa tensione nel rapporto. Lo Scorpione ama provocare fino all’eccesso, cosa che infastidirà il Toro il quale mostrerà il suo sconcerto con una grande rabbia e un’esplosione di parole non propriamente dolci e romantiche.

Vergine

Ecco con chi non dovresti mai fidanzarti se sei un segno di terra come la Vergine. Le persone nate sotto questo astro non dovrebbero mai intrattenere relazioni sentimentali con i nati sotto il segno d’acqua del Cancro. La Vergine, quando ama, abbandona la tipica razionalità che contraddistingue il segno per diventare maggiormente creativa, lasciandosi andare a immagini mentali di come potrebbe evolvere il rapporto con il partner.

Per questo motivo, in amore, la Vergine ha bisogno di sentire accanto a sé la presenza di una persona che sa criticare con giudizio, senza distruggere l’altro. Il Cancro non ha molti peli sulla lingua e quando giudica lo fa senza remore, seguendo la foga e l’impulso del momento piuttosto che la logica razionale.

Capricorno

Ecco con chi non dovresti mai fidanzarti se sei un segno di terra come il Capricorno: la Bilancia. Malgrado la presenza di Saturno come Pianeta che accomuna i due segni zodiacali l’uno di terra e l’altro di aria, la Bilancia non è proprio il partner ideale per l’austero Capricorno. Il rigore, la compostezza, la totale assenza di romanticismo del Capricorno rischiano di far appassire l’entusiasmo della Bilancia, rendendola triste, pensierosa, angosciata e non soddisfatta della relazione. Il rischio, per il Capricorno, è dunque quello di essere abbandonato nel rapporto sentimentale e di ritrovarsi single da un giorno all’altro.

Altro segno che il Capricorno farebbe meglio ad evitare sul fronte sentimentale è quello del Leone. Il Capricorno è tranquillo e ama le persone calme e posate come lui, che non gli creino problemi fastidiosi e che non siano eccessivamente rumorose. Il Leone ha proprio tutto l’opposto delle caratteristiche che piacciono al Capricorno nelle persone: rumoroso, egocentrico, prevaricatore, energico, tende a prendere il comando con vigore, imponendosi con aggressività e intraprendenza sulle situazioni. Impossibile, in un rapporto sentimentale, far convivere la frugalità del Capricorno con l’ego smisurato del Leone e le sue manie di grandezza assoluta.