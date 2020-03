Sono da poco stati pubblicati i dati della situazione Coronavirus in Sicilia per il 25 Marzo 2020. I contagiati in totale sono 936, ovvero 137 in più rispetto alla giornata di ieri. I ricoverati sono 399 e 537 invece sono le persone in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i dati sui guariti invece vi sono 33 persone che hanno superato la malattia mentre 25 morti in Sicilia per Coronavirus.

Il prossimo aggiornamento sarà domani.