Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: svelato il motivo della lite

Quando si parla di Striscia la Notizia e delle sue veline, l’argomento si fa interessante, negli anni si sono succedute coppie di belle ragazze ma quelle che sono state maggiormente rappresentative, nel ricordo dei telespettatori, sono sicuramente Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis.

Non solo colleghe di lavoro nella trasmissione televisiva ma anche amiche tanto da aprire insieme a Los Angeles un centro fitness. Nel tempo, ciascuna ha coltivato la sua vita privata e, mentre Elisabetta Canalis ha deciso di restare a vivere all’estero, Maddalena Corvaglia è tornata in Italia. Una separazione che poteva apparire legata alla distanza ma, in realtà, tra le due qualcosa era cambiato.

I follower hanno subito intuito che doveva esserci stato un qualche episodio dovuto alla rottura di questo legame: non apparivano più insieme neanche sulle foto. Qualcosa di molto sospetto doveva essere accaduto…….sembrerebbe che qualcosa legato a situaizoni professionali abbia portato le due amiche inseparabili a prendere strade diverse.

Le ipotesi della lite tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis

Le due veline hanno lasciato davvero tutti di stucco quando non sono più apparse insieme e allora…..cosa potrà mai essere accaduto da interrompere un’amicizia che dura da così tanto tempo? Secondo alcune dichiarazioni rilasciate da Elisabetta Canalis su Grazia sembrerebbe aver evitato l‘argomento, indicando semplicemente che si tratta di una questione delicata. Ecco, una buona risposta per evitare di affrontare l’argomento.

Nessuna delle due ha comunque mai riportato riferimenti in merito a questa situazione sui loro social personali. Probabilmente deve essere accaduto qualcosa per la quale vogliono continuare a mantenere una certa riservatezza. Veniamo ora ai rumors che, invece, sembrano indicare una strada relativa al motivo di questa rottura: nessuna delle due erano personal trainer e per questo avrebbero decidere di interrompere questo rapporto di collaborazione a Los Angeles.

Elisabetta Canalis sembrerebbe essere però già partita con un nuovo progetto. Qualcun altro vocifera che la causa del problema sia il fidanzato di Maddalena Corvaglia, forse se lo contendevano? Nulla di accertato ma circola e si rincorre anche questa voce.

Elisabetta Canalis approda ad una velata confessione

Elisabetta Canalis , tra le due, è l’unica finora che ha rilasciato piccole indicazioni sui motivi della lite con la sua amica Maddalena Corvaglia. Un rapporto ventennale che certamente non potrà essere finito per una banalità. Avevano un sogno insieme che hanno realizzato ed era quello di aprire una palestra Sky View LA.

Purtroppo, si è infranto anche a causa della tanta concorrenza nel settore e hanno deciso di darlo in affitto. Ognuna ha preso di nuovo in mano la sua vita cercando rimettersi in carreggiata. Elisabetta Canalis ha sempre dato indicazioni sommarie dicendo che certamente ha bisogno di un po’ di tempo perché tutto possa passare ma non è neanche certo che quel muro che ha alzato possa essere abbattuto.

il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia ci fornisce un’indicazione più dettagliata: a seguito della rottura ci sarebbe dei motivi economici e non solo perché, dopo che la Corvaglia si è separata da Stef Burns è tornata a vivere in Italia, e questo avrebbe creato serie difficoltà di gestione economica della palestra, forse non trovando un punto d’incontro il tutto è sfociato in litigio.

Insomma, una situazione che appare essere davvero molto difficile da capire, magari, tra qualche tempo saranno proprio loro a volersi sfogare e le rivedremo di nuovo insieme fotografate sui social.