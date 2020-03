Stasera in TV: ecco la programmazione Mediaset di Giovedì 26 Marzo 2020

Benvenuti alla nostra rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Mediaset di giovedì 26 marzo.

Su Rete 4 torna alle 21.25 la rubrica dedicata all’attualitá Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Mentre la serata Canale 5 partirà alle 20.00 con il solito appuntamento del Tg5, seguito da Striscia la Notizia – La Voce della Resilienza. In prima serata andrà in onda il film comico di Checco Zalone Quo Vado. La pellicola ha come protagonista Checco, ragazzo che ha realizzato tutti i suoi sogni. Un giorno pero’ tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco e’ messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Italia 1 che dedica la sua serata a Nicolas Cage. In prima serata ci sarà il film Next, in cui Cris Johnson ha la facolta’ di prevedere il futuro prossimo, e per questo e’ perseguitato dal governo che vuole carpire il funzionamento di questa sua capacita’. Per sfuggirgli, Cris assume l’identita’ di Frank Cadillac, e si trasferisce a Las Vegas dove lavora come mago. Mentre, in seconda serata andrà in onda un grande cult: Il Sesto Senso. Su La 5 potrete vedere la replica della puntata scorsa del Grande Fratello VIP. Infine su Canale 20 un’altra grande pellicola dei nostri tempi: Matrix Reloaded.