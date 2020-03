Hanry e Meghan: lasciano il Canada per trasferirsi a Los Angeles

Hanry e Meghan hanno scelto di lasciare il Canada, seppur si sono da poco trasferiti per scegliere la città natale di Meghan, Los Angeles. Sembrerebbe che Vancouver non fosse così sicura e ora, con il nuovo trasferimento sperano di trovare maggiore privacy.

Il trasferimento pare essere provvisorio, hanno trovato sistemazione in una zona riservata anche se non sono stati riferiti dettagli specifici in merito. Con loro ovviamente anche il piccolo Archie che ora passerà qualche tempo nella città d’origine della mamma.

Sembrerebbe, secondo alcune indiscrezioni, che tutto questo facesse parte di un piano ben stabilito ancor prima che prendessero la decisione di lasciare la Royal family. Meghan, che si era trasferita per amore lontano da sua madre, ora avrà la possibilità di rivederla ma soprattutto di trovare in lei un valido aiuto per il piccolo se lei dovesse lavorare. Sua madre, Doria, è un assistente sociale e insegna yoga.

Los Angeles potrà darli la privacy che desiderano

Dove si era stabiliti prima, avevano sempre gli occhi puntati addosso perché è un luogo che non vede circolare spesso celebrità. Qui, possono vivere più serenamente le loro giornate a riparo da occhi indiscreti e godere di una privacy assicurata.

A Vancouver, i fotografi li hanno seguiti nei loro spostamenti imparando a conoscere i posti frequentati. Insomma, si stava rivelando un paradosso per loro che erano fuggiti dalla notorietà rinunciando ai benefici della Royal Family essere poi fotografati in prima pagina sulle riviste.

Los Angeles brulica di vip e personaggi famosi, l’attenzione non ricadrà certamente sempre su di loro. Quando, Hanry e Meghan, hanno deciso di lasciare il Regno Unito la notizia ha suscitato molto scalpore meno però all’interno della Royal Family che ha saputo mantenere un certo garbo e compostezza.

L’insofferenza di Meghan nella Royal Family

Sin dagli albori del loro fidanzamento Meghan aveva dimostrato una certa insofferenza alle regole della vita reale e probabilmente questo per lei è un sogno che diventa realtà. Hanry, dal canto ,suo innamorato di sua moglie ha deciso per assecondarla perché, è stato chiaro per tutti, leggendo il suo sguardo che non lasciava i suoi affetti con la felicità nel cuore.

Questo allontanamento ha incrinato decisamente i rapporti con suo fratello e sua cognata. Una scelta, quella di lasciare il Regno Unito, piuttosto azzardata a detta di molti che evidenzia una voglia di autonomia e libertà che li svincolasse anche dagli impegni reali. Lei si è mostrata essere sempre una ragazza molo semplice ma, troppe volte, ha tentato di eludere le indicazioni della regina. Forse, bisogna anche sentirlo nel cuore questo ruolo così importante e lei, che accanto ad Hanry ha trovato l’amore, voleva continuare a vivere la sua storia con libertà.

Dunque, ora occorre vedere se pace troveranno in terra natale di Meghan o se anche qui i paparazzi saranno pronti a seguirli in ogni spostamento. Privacy e riservatezza per due volti noti come loro potrebbe essere davvero difficile, vedremo se e quando faranno ritorno a Vancouver. Per ora, Meghan, riavvicinatasi a sua madre potrà contare su un valido aiuto e magari far conoscere a suo marito le sue origini.