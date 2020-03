Stasera in TV: ecco la programmazione Mediaset di Sabato 28 Marzo 2020

Serata ricca di intrattenimenti e film stasera in tv sui canali Mediaset. Ecco la programmazione Mediaset di sabato 28 marzo.

Si parte con Rete 4 che inizierà la sua serata alle 20.30, con uno speciale di STASERA ITALIA WEEKEND, prodotto dalla redazione del tg4. Ovviamente, il tema principale della serata sarà il coronavirus. Grande appuntamento su Canale 5 con lo show condotto da Paolo Bonolis accompagnato dal “maestro” Luca Laurentis, Ciao Darwin – Terre Desolate. Povia e Vladimir Luxuria sono i due personaggi a capo rispettivamente degli schieramente Family Day e Gay Pride nella replica della seconda puntata di Ciao Darwin 8. Madre natura per questa puntata é Angelina Michelle, modella francese dai capelli rossi e gli occhi azzurri. Continuano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli su Italia 1. Stasera in prima serata andrà in onda il film d’animazione Pets – Vita da Animali, mentre al termine andrà in onda Puzzole alla Riscossa. Su La 5 alle 21.20 ci sarà il film romantico Inga Limdstrom – Segreti di Famiglia, pellicola che parla di Eva, arredatrice con un passato di ballerina, viene sconvolta il giorno in cui Sten, un giovane imprenditore edile, le notifica lo sfratto per la casa in cui lei vive con la madre e la figlia. Azione all’ultimo respiro su Canale 20 con il film Autobahn – Fuori Controllo, con protagonisti i premi oscar Anthony Hopkins e Ben Kingsley. Per ottenere i soldi necessari a curare la sua ragazza, un corriere della droga accetta di mettere a segno un colpo ai danni del piu’ malvagio dei gangster.