Coronavirus nel Mondo – Dati ufficiali 30 Marzo – Usa, Italia, Cina, Spagna e Germania tra le nazioni più colpite

Coronavirus Mondo 30 Marzo. Oltre a parlarvi di quanto sta accadendo in Italia, andiamo a vedere il quadro generale di ciò che succede in tutto il mondo. L’Italia infatti è al secondo posto tra le nazioni più contagiate dal Coronavirus.

Secondo gli ultimi bilanci, che sono stati aggiornati dalla Johns Hopkins University, infatti, in tutto il mondo vi sono 723.328 persone contagiate e sono 34 mila i morti. Il numero dei guariti si aggira, invece, intorno ai 150 mila.

Coronavirus – Nazioni più colpite – 30 Marzo

Stando sempre ai dati dell’Università Johns Hopkins sono gli USA a guidare questa classifica mondiale del coronavirus. Lo stato di Trump conta infatti 143.025 contagi. Segue l’Italia con 97.689 e la Cina a 82.152.

In Europa la situazione non è certamente positiva: infatti sono Spagna, Germania e Francia che contano rispettivamente 85, 62 e 40 mila contagi ad essere iscritti in questa classifica. Settimo posto per l’Iran dove al momento si contano più di 38 mila ammalati di coronavirus mentre per il Regno Unito sono 19.784. Chiudono la lista la Svizzera con 14.829 casi ed i Paesi Bassi con 10.930 casi.