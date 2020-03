Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco il nostro appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 1 aprile 2020. Scopriamo insieme come passeranno questo mercoledì i primi 4 segni dello zodiaco. Di seguito le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Ariete

Oggi potreste ricevere una dichiarazione a sorpresa magari una proposta importante ma voi siete davvero pronti per fare il grande passo? Il lavoro vi sta portando lontani e oggi i progetti prendono la giusta direzione. Vedrete che sarà salutare farvi anche una passeggiata per schiarirvi le idee. Un po’ di tempo solo con se stessi non può che far bene.

Toro

Vi sentite insicuri su una nuova proposta lavorativa. Ne avete parlato anche con il partner ma nulla sembrerà smuoversi forse teme di darvi il consiglio sbagliato. Cercate di decidere in fretta prima che sia troppo tardi e potreste perdere quest’occasione. La vostra situazione emotiva è piuttosto altalenante e vedrete i primi riscontri positivi solo fra qualche mese.

Gemelli

Venere vi incanta e voi siete pronti per lasciarvi sedurre. Vi sentite pieni di fascino e avete deciso di iniziare una nuova storia conquistando proprio la persona che desiderate. Il coraggio non vi manca e questo certamente vi aiuta a superare qualche timidezza. Volete una storia passionale e travolgente. Buone opportunità anche per i single che possono trovare ottime prospettive.

Cancro

Qualcuno tenta di mettervi i bastoni fra le ruote ma le cose procederanno comunque bene. Non dovete lasciarvi scoraggiare da nessuno ma solo procedere in modo concreto verso il vostro obiettivo. In amore avete un rivale ma non avete alcuna intenzione di rininuciare alla persona che desiderate. Non sarà poi così facile conquistarla ma alla fine vedrete che accadrà. Sarete felici e soddisfatti di non aver gettato la spugna.