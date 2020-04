Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 2 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020. Vediamo come passeranno questa metà settimana i 4 segni centrali dello zodiaco. Giovedì positivo per la Vergine e lo Scorpione, mentre il Leone e la Bilancia avranno alcune tensioni di troppo. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Leone

Saturno il regolatore è in opposizione e, senza indugio, punta a tutte le vostre fragilità. Dovrete liberarvi al più presto di ciò che vi pesa nella vita: relazioni logore, emozioni negative e via dicendo. C’è una situazione che vi preme in modo particolare, ma ora è il momento di trovare delle soluzioni che vi sgravino delle enormi responsabilità sulle vostre spalle.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Vergine

Le previsioni astrali di Paolo Fox rivelano una bella sorpresa per chi ha le mani in pasta in un progetto. I tempi non permettono un grande raggio d’azione, ma voi, nati in Vergine, avete la capacità di non fermarvi anche di fronte alle difficoltà più grandi. Le stelle, per questo, sapranno premiarvi!

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Bilancia

In queste giornate vi sentite un po’ giù di corda. Forse dovrete scontrarvi con qualcuno. Anche se voi disapprovate le critiche, adesso è l’occasione giusta difendervi da chi vuole imporsi continuamente su di voi. Siate cauti.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Scorpione

Giovedì 2 aprile le stelle vi favoriranno. Se c’è una questione lasciata in sospeso, il famoso astrologo de I Fatti Vostri vi suggerisce di chiarirla prima del fine settimana, perché poi dovrete fare i conti con un piccolo rallentamento.