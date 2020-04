Coronavirus Cina – Emergenza sui nuovi contagi: un’intera provincia in isolamento

By

Coronavirus Cina. C’è nuovamente tanta paura in Cina per una possibile seconda ondata di epidemia. Infatti un’area della provincia cinese dello Henan è stata sottoposta immediatamente a misure di isolamento. Si rischia infatti una seconda ondata di contagi. In quest’area vivono circa 600 mila persone.

Ad annunciarlo sono state le autorità locali che hanno predisposto l’isolamento per l’area della provincia di Henan. Tale area si trova a nord della provincia dalla quale è scaturito tutto, lo Hubei, ed attualmente vi sono una decina di contagi. Le persone hanno bisogno adesso di permessi speciali per uscire di casa. Anche per andare a lavorare devono sempre sottoporsi al controllo della temperatura e devono indossare mascherine facciali.