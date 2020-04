Oroscopo internazionale Rob Brezsny settimana che va dal 2 all’8 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo, come ogni giovedì, con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny della settimana che va dal 2 all’8 aprile 2020. Il mese di marzo è finito e ha ceduto il passo ad aprile. Scopriamo insieme quali novità porterà questo inizio primavera ai segni dello zodiaco. Di seguito, le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Mai come in questo momento non volete ascoltare il parere degli altri, ma andare avanti con la vostra testa. Potreste ritrovarvi di fronte ai più saggi consigli da seguire, passo dopo passo, ma voi li ignorereste comunque.

Toro

Molti di voi sono vittime, ora, di aspettative sbagliate. Una situazione che sembra capitare nella vostra vita, potrebbe rivelare dei risvolti del tutto inaspettati. L’oroscopo di Rob Brezsny consiglia di mantenere la mente e gli occhi aperti, senza condizionamenti.

Gemelli

Fate qualche passo indietro nel tempo, fino al momento in cui avevate dei progetti in testa o dei desideri da realizzare. È molto probabile che nei prossimi mesi riuscirete a fare progressi da gigante. Datevi da fare!

Cancro

Forse avete avuto un blocco in gioventù che ha interrotto la vostra crescita ora. Un aspetto della vita che vi ha trovati immobili per molto tempo e ora, secondo l’astrologo americano, è il momento ideale per affrontarlo.

Leone

Le previsioni astrologiche di Rob Brezsny vi esortano a nutrire, nei prossimi giorni, le idee che vi girano in testa e a buttarvi a capofitto nei vostri progetti.

Vergine

Siete notoriamente dei lavoratori instancabili, ma le prossime settimane faranno emergere il vostro aspetto più passionale ed erotico. Assecondatelo!

Bilancia

Avete davanti due mesi in cui concentrarsi sulle relazioni sarà la vostra priorità. L’oroscopo di aprile vi sostiene e vi invita a coltivare i rapporti più stretti con tutta la cura possibile.

Scorpione

L’astrologo e musicista americano Rob Brezsny vi consiglia di usare i prossimi giorni per mettervi in discussione e ammettere, una volta per tutte, le vostre responsabilità in ciò che non è filato liscio.

Sagittario

Siete in una fase in cui potete iniziare a realizzare i progetti che avevate in cantiere. Che sia un obiettivo lavorativo o personale, adesso è il momento giusto per darsi da fare.

Capricorno

Dovreste staccarvi un po’ dalle circostanze esterne e ricollegarvi con il vostro mondo interiore. Potreste sfruttare questo periodo per coltivare uno spazio dedicato alle pratiche spirituali.

Acquario

La bellezza e la spiritualità curano i malesseri interiori e secondo l’oroscopo di Rob Brezsny adesso voi Acquario dovreste proprio consacrare parte del vostro tempo per questo tipo di terapia.

Pesci

Nei prossimi mesi dovreste pianificare la vostra vita futura, o un singolo aspetto, in maniera pratica, così che possiate portare a compimento i desideri più autentici.