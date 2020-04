Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 3 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020. Scopriamo cosa rivelano le stelle per questo fine settimana. Il Leone e la Vergine al top. La Bilancia e lo Scorpione recuperano terreno in amore. Vi proponiamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Leone

La Luna nel segno e l’ingresso di Venere in Gemelli vi aiuteranno a riprendere le redini delle vostre emozioni. Vi attende un periodo molto promettente, costellato di riconoscimenti e successi, ma dovrete darvi parecchio da fare!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un venerdì molto bello, così come la domenica. Sono giorni in cui tendete a osare troppo, ma ricordatevi che strafare non sempre va bene, quando si hanno molte responsabilità sulle spalle. A volte conviene fare un piccolo passo indietro.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Bilancia

Qualche Bilancia si sta rendendo conto, in queste giornate, di aver puntato troppo sul lavoro e meno sui sentimenti. Ecco perché adesso avete deciso di fare marcia indietro e coltivare maggiormente le relazioni e gli affari di cuori.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Scorpione

Finalmente Venere lascia la posizione opposta. Adesso potrete recuperare quelle situazioni o relazioni che avevano subito degli strappi. Il popolare astrologo Paolo Fox vi suggerisce, però, di fare molta attenzione all’aspetto economico.