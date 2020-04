Ultime Notizie Coronavirus – Bollettino 3 Aprile – MAPPA dei contagi

Coronavirus 3 Aprile. Inizia una nuova giornata che ci porterà a conoscere i dati ufficiali ed i bollettini delle varie regioni italiane. Sul nostro sito, come ogni giorno, potrete trovare tutte le informazioni relative ai maggiori dati che vengono emessi durante la giornata. Al momento in Italia vi sono 115.242 casi totali, tra i quali si sottolineano 13.915 morti e 18.278 guariti. In questo momento vi sono 28.540 ricoverati con sintomi e 4.053 persone in terapia intensiva. Il totale relativo agli attualmente positivi indica invece il numero 83.049.

La regione con più casi totali è sempre la Lombardia che al momento conta 46.065 casi in generale. Gli attuali invece sono 25.876. Vi sono stati infatti 7.960 deceduti ed oltre 12 mila guariti. Subito dopo viene l’Emilia Romagna che ha 15.333 casi totali: poco meno di 2000 sono sia i guariti che i morti. Qui sotto puoi trovare l’ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile.

Ultime Notizie Coronavirus dal Mondo – 3 Aprile

00:30 – Bezos dona 100 milioni di dollari.

00:20 – Sono oltre un milione i contagiati in tutto il mondo. I morti, invece, sono circa 51 mila.

Coronavirus 3 Aprile – Video Mappa in Tempo reale

Bollettino Spallanzani – 3 Aprile

Bollettino Spallanzani 3 Aprile. Come nostra consuetudine pubblichiamo quotidianamente i bollettini da tutte le regioni. Ogni giorno, uno dei primi bollettini che viene reso noto, è quello dello Spallanzani.

L’aggiornamento sul bollettino dello Spallanzani di oggi sarà dato intorno alle ore 11:30 con i dati ufficiali del 3 Aprile.

Coronavirus Veneto – Diretta Conferenza Stampa Zaia

Conferenza Stampa Zaia – 3 Aprile. Di grande rilievo sarà la conferenza stampa giornaliera del governatore del Veneto che informerà i propri cittadini della situazione coronavirus.

Al momento il Veneto è la terza regione più colpita dal coronavirus. Sono 10.111 i casi totali registrati. In mille sono guariti mentre 532 sono i morti. Vi sono 1670 persone ricoverate e 345 in terapia intensiva. Attualmente i positivi sono poco più di 8.500.

