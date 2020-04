Oroscopo Branko domani domenica 5 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci all’oroscopo di Branko per la giornata di domani domenica 5 aprile 2020. Scopriamo insieme come finiranno la settimana i 4 segni centrali dello zodiaco. Domenica dedicata agli affetti per il Leone e la Vergine. Lo Scorpione dovrà agire, mentre per la Bilancia sarebbe meglio fermarsi e fare ordine nella mente. Di seguito, le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Leone

Con la primavera iniziata e Venere amica nasce in voi una nuova voglia di mettervi in gioco e di concedervi alla persona amata. Da un po’ di tempo avete trascurato i sentimenti, oppressi dal peso dei problemi, ma adesso riemergono con più impeto.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Vergine

L’oroscopo di Branko vi invita a mettere da parte i problemi di quest’ultimo periodo e a passare una domenica all’insegna del divertimento in famiglia, senza per questo sentirvi in colpa. Tutti noi stiamo condividendo le preoccupazioni attuali, ma di tanto in tanto un po’ di leggerezza fa bene anche a voi.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Bilancia

Dovreste sfruttare la giornata di domani per fare ordine mentale. Una domenica casalinga, senza impegni né diversivi, dedicata a chiarirvi le idee in vista del futuro, non è necessariamente un male. Anzi potrebbe regalarvi intuizioni importanti.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domenica sarà la giornata giusta per stringere un patto, fare un accordo o una trattativa che vedrà i suoi frutti nei prossimi mesi. Approfittatene!