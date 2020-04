Oroscopo Branko domani domenica 5 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Si rinnova il nostro appuntamento con l’oroscopo di Branko per domani domenica 5 aprile 2020. Siete curiosi di scoprire come concluderanno il weekend gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Nervosismo nell’aria per il Sagittario e i Pesci. L’Acquario sarà attraversato da pensieri provocanti, mentre un amore straniero potrebbe bussare alla porta di qualche Capricorno. Ecco, nello specifico, cosa indicano le previsioni astrali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Sagittario

Questa domenica sarete più irrequieti e ansiosi del solito. Certo, la situazione complicata che sta vivendo il nostro paese mette a dura prova chiunque, anche voi che siete gli ottimisti dello zodiaco per eccellenza.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko domani alcuni Capricorno potrebbero imbattersi in un amore straniero. Anche se le restrizioni attuali ci concedono poco margine di azione, non è detto sia impossibile: vi serve solo una punta di coraggio, lo spirito d’iniziativa, che a voi non manca, e internet a portata di mano.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Acquario

Complice forse l’arrivo di Venere in Gemelli, il segno più sbarazzino dello zodiaco, l’oroscopo prevede per voi una domenica in cui sarete turbati da pensieri provocanti. Marte amico, poi, vi darà la spinta finale a riscoprire, nelle prossime giornate, la passione.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Pesci

Le previsioni astrali di Branko anticipano un fine settimana minacciato da molti battibecchi familiari. Cercate di tenere a freno la lingua, se non vorrete ritrovarvi a discutere per tutta la domenica!