Oroscopo Branko domani lunedì 6 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Vi proponiamo l’oroscopo di Branko per domani lunedì 6 aprile 2020. Siete impazienti di scoprire come partirà la prossima settimana per i primi segni zodiacali? Gli astri stimolano i sentimenti all’Ariete e al Toro, mentre il Cancro e i Gemelli saranno un po’ sottotono. Di seguito, le previsioni astrali liberamente tratte da Branko.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Ariete

Marte e Venere diventano complici e pungolano il vostro lato affettivo. Lunedì 6 aprile potrebbero nascere tenere amicizie, piccoli amori che germogliano nel web per poi crescere, più in là, nella vita reale.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Toro

Sta per cominciare una settimana caratterizzata da alti e bassi, ma potrete contare, secondo l’oroscopo di Branko, sul sostegno di affetti sicuri. Se lunedì vi sentite preoccupati, rifugiatevi nell’amore di chi vi vuole bene.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Gemelli

Per l’oroscopo di Branko la settimana comincia con il piede sbagliato: troppa routine che vi annoia. Per voi, i più estrosi dello zodiaco, il tratran quotidiano di queste giornate casalinghe è davvero molto faticoso, ma troverete certamente un modo creativo per sfuggirgli.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Cancro

Questa pausa forzata dagli impegni lavorativi vi irrita parecchio, e potreste cedere alla tentazione di chiudervi a riccio. Il popolare astrologo istriano vi suggerisce di prendere lo smartphone in mano e fare una telefonata a colleghi o vicini di casa. A volte, un semplice scambio di parole, può fare magie.