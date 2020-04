Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, BIlancia e Scorpione

Ecco l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020. Quali, fra i segni centrali, rientrano nel gruppo privilegiato dei favoriti dalle stelle? Buona la vita relazione per il Leone e lo Scorpione. Voglia di fare programmi per la Bilancia, mentre i nati in Vergine continuano a raccogliere successi. Di seguito, le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Leone

L’aspetto armonioso di Venere incrementerà nelle prossime settimane la vostra parte emotiva, romantica e relazionale. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a controllare meglio le finanze e a fare attenzione al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Vergine

Avete un bellissimo oroscopo, che vi appoggerà anche qualora voleste levarvi strascichi pesanti del passato. Oppure se avrete voglia di ricominciare a costruire da zero. In questi giorni siete più determinati e volenterosi, soltanto l’amore è un po’ giù.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Bilancia

In molti di voi è nata la voglia di fare progetti. Forse qualcuno è ancora infastidito da alcune preoccupazioni: state attenti, perché da sabato avrete anche Mercurio dissonante! Secondo Paolo Fox sono le finanze e il lavoro a turbarvi un po’, ma nulla che non potrete risolvere. In amore dovreste concentrarvi su chi è in sintonia con voi e con i vostri desideri.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Scorpione

Adesso ricominciate a salire la china, dopo un inverno piuttosto faticoso. Certo il momento non è dei più facili da vivere, ma è proprio durante le difficoltà che voi Scorpione sapete procedere, grazie alla vostra grinta e ironia. È un periodo favorevole anche per le relazioni con gli altri.