Bollettino Coronavirus Toscana – 6 Aprile 2020. Questo il bollettino ufficiale riguardante la Toscana per l’emergenza Coronavirus di oggi 6 Aprile:

1.843 tamponi nelle ultime 24 ore (52.849 in totale)

▪️ 154 nuovi casi (-21 rispetto a ieri, 6.001 in totale)

▪️ 1.116 ricoveri (-28 rispetto a ieri)

▪️ 276 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri)

▪️ 25 nuovi decessi (+7 rispetto a ieri, 350 totali)

▪️ 106 guarigioni virali, 244 cliniche

▪️ 15.400 persone in isolamento