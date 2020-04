I segni zodiacali non sono benvoluti da tutti. C’è un gruppo, in particolare, i cui appartenenti sono considerati insopportabili. Scopriamo i cinque segni più odiati dello zodiaco: ecco quali sono.

1. Lo Scorpione

Tra i cinque segni più odiati dello zodiaco troviamo al primo posto lo Scorpione. Perché è così odiato? Tutto nasce sicuramente, in principio, dall’animale a cui è associato simbolicamente il periodo dei nati tra il 23 Ottobre e il 23 Novembre. Lo Scorpione infatti non è proprio una bestiola carina e simpatica, in natura è molto aggressiva e pericolosa e se attacca un uomo può ucciderlo. Anche i nati sotto il segno dello Scorpione non sono particolarmente simpatici anzi, possono sviluppare cattiveria e malvagità, per questo sono tra i più odiati e temuti tra i segni dello zodiaco.

2. L’Ariete

Tra i cinque segni più odiati dello zodiaco al secondo posto c’è l’Ariete. L’esuberanza, quando si pone in maniera aggressiva, non è gradita. Difficile sopportare poi l’arroganza tipica dei nati sotto il segno dell’Ariete, che hanno in più il brutto vizio di prevaricare le altre persone e di ridere a gran voce dei problemi degli altri spiattellandoli in giro. Se imparassero a farsi i fatti loro gli Ariete sarebbero certamente più amati e non odiati da tutti.

3. I Gemelli

Al terzo posto dei segni più odiati ecco i Gemelli. L’ambiguità non piace a nessuno figuriamoci poi la gente che fa più cose continuamente senza concluderle e lasciandole a metà. I Gemelli hanno troppo la testa tra le nuvole, sono supponenti e possono dare fastidio a chi non li conosce bene o che per loro non ha affetto. Difficile sopportare un Gemelli, meglio persone più amabili come i Pesci e il Toro.

4. Il Cancro

Al quarto posto tra i cinque segni più odiati dello zodiaco troviamo il Cancro. Le persone nate sotto il segno del Cancro sono lunatiche e questo aspetto caratteriale non piace proprio. Un Cancro sarebbe capace di scatenare il nervosismo persino di un Santo con le sue uscite lunatiche. Non è facile poi sopportare chi si lamenta sempre dei torti, a proprio dire, subiti ingiustamente e cerca una valvola di sfogo raccontando solo disgrazie al suo prossimo. Il Cancro, sotto questo punto di vista, è davvero un vampiro energetico.

5. La Vergine

All’ultimo posto tra i cinque segni più odiati dello zodiaco ecco la Vergine. Personalità complessa e difficilmente decifrabile, la Vergine non sta simpatica a molti. Opportunista, volta faccia, dedita alla fuga e alla non risposta, la Vergine stimola la rabbia del prossimo con grande facilità ed è capace di farsi odiare dagli altri con tutto il cuore grazie ai suoi comportamenti tipicamente immaturi. Se si comportasse con maggiore maturità, la Vergine sarebbe certamente meno odiata.