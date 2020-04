By

Bollettino Coronavirus Sicilia – 9 Aprile 2020. Come ogni giorno intorno alle ore 17:30 sarà pubblicato il bollettino del giorno della regione Sicilia che informerà i cittadini su tutte le novità in merito all’emergenza coronavirus in Sicilia.

Secondo l’ultimo bollettino in Sicilia sono attualmente positive 1893 persone mentre il numero dei casi totali è di 2159. Sono infatti 133 i guariti e 133 i morti per coronavirus all’interno del territorio siciliano. L’ultimo aggiornamento ha visto un +62 nel numero dei casi totali ed un + 34 per quanto riguarda gli attuali positivi.

In totale sono invece 628 i ricoveri che sono diminuiti di 7 unità nelle precedenti 24 ore e 65 le persone in terapia intensiva. Anche qui si è assistito ad una diminuzione: -8.

