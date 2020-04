Coronavirus – Lockdown – Novità in tempo reale – Si esce dopo l’1 Maggio?

Coronavirus News. Dopo aver visto gli ultimi dati del bollettino di oggi andiamo a vedere cosa sta succedendo in merito alla proroga di Giuseppe Conte sul possibile lockdown fino all’1 Maggio.

Sembra infatti che il premier sia in procinto di firmare questa nuova proroga che confinerebbe ancora gli italiani nelle proprie case per altri 18 giorni. Il decreto attuale infatti arriva fino al 13 Aprile, giorno successivo alla Pasquetta.

Significa dunque che, per contenere l’epidemia da coronavirus che sta ormai dilagando in tutto il mondo, l’Italia farà restare a casa i cittadini anche per 25 Aprile e 1 Maggio. Due feste che portano sempre tantissime persone a riunirsi per festeggiare la Festa della Liberazione e la Festa dei Lavoratori.

Articolo in aggiornamento.