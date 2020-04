Najwa Nimri di Vis A Vis, ecco chi è il suo fidanzato [FOTO]

Najwa Nimri di Vis a Vis è senza dubbio un’attrice talentuosa e affascinante, che della sua immagine particolare, raffinata e assolutamente non convenzionale ha fatto il suo marchio distintivo.

Ma quanto conosciamo della vita privata di Najwa Nimri? Se sei curioso di conoscere carriera, amori, curiosità e famiglia dell’attrice, sei nel posto giusto.

Najwa Nimri: biografia

Najwa Nimri è sia un’attrice che una cantautrice. È nata il 14 del 1972 a Pamplona ma le sue origini sono un mix tra il navarrese e il giordano, come ci dice il cognome, che infatti le viene dato da suo padre, nato in Giordania.

La famiglia di Najwa Nimri è un bel pot pourri. Ha un fratello ma anche due sorellastre e un fratellastro e la sua vita non si può certo definire statica e noiosa data anche la grandissima molte di lavori svolti e la fama che ne è scaturita.

L’attrice, di nascita navarrese di Pamplona, si è successivamente, ancora bambina, trasferita a Bilbao, per poi scegliere come città di vita Madrid, dove ancora oggi vive.

La vita privata di Najwa Nimri: mistero sul fidanzato

Najwa Nimri è senza dubbio una donna carismatica e di grande fascino e, proprio per questo, sono in molti a chiedersi cosa celi la sua vita privata ben protetta nonostante la sua attività effervescente sui social, Instagram in primis.

Abbiamo indagato per te e siamo riusciti a scoprire qualcosa sull’attrice anche se, dobbiamo dirlo, non è stato proprio semplice perché, a quanto pare, Najwa Nimri è gelosissima della sua vita privata e tiene tantissimo a proteggerla.

L’attrice, famosa per la partecipazione a Vis a Vis ma anche l’amatissima La Casa di Carta, è stata sposata per cinque anni, dal 1995 al 2000 per la precisione con Daniel Calparsoro. I due si sono separati e nel 2004 Najwa è rimasta incinta. Sulla paternità regna fittissimo il mistero e ancora oggi non è dato sapere chi sia il padre del bambino.

Tutti si domandano se l’attrice sia fidanzata. Anche tu, vero? Ce lo siamo chiesti anche noi ma Najwa mantiene il segreto anche su questo aspetto della sua vita. Quindi purtroppo non possiamo darti buone notizie sull’identità di un suo ipotetico fidanzato, anche perché nemmeno nei post più personali che pubblica sui social si lascia andare a confidenze intime e sentimentali.

La carriera di Najwa Nimri: da Vis a Vis a La Casa di Carta tutte le produzioni in cui è apparsa

Non si può certo dire che Najwa Nimri sia una donna che ami starsene con le mani in mano. La sua carriera e la sua vita sono costellate di ottime produzioni e collaborazioni che l’hanno resa celebre ormai in tutto il mondo.

Certamente il suo ruolo di Zulema in Vis a Vis per quattro stagioni e quello di Alicia Sierra ne La Casa di Carta sono i traguardi maggiori, ma vediamo anche le sue altre partecipazioni.