Oroscopo Branko domani sabato 11 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci all’oroscopo di Branko per domani sabato 11 aprile 2020. Siete curiosi di conoscere le anticipazioni per questo fine settimana pasquale? Mercurio, il pianeta della comunicazione, sarà in buon aspetto per il Sagittario, l’Acquario e i Pesci. Qualche difficoltà in più, invece, dovrà affrontare il Capricorno. Di seguito, le previsioni astrali per gli ultimi 4 segni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Sagittario

Domani, sabato 11, sarai protetto da un Mercurio amico che ti regalerà rinnovato entusiasmo. In modo particolare il pianeta dei Gemelli ti stimolerà nuove idee, lo studio e la voglia di approfondire gli argomenti. Saranno avvantaggiati anche i Sagittario a contatto con i bambini.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Capricorno

Domani Mercurio raggiungerà il segno dell’Ariete e secondo l’oroscopo di Branko questo significherà per te contrasti in famiglia. Forse la relazione sentimentale appena nata non ha ricevuto il consenso che speravi fra i parenti e dovrai avere un po’ di pazienza per recuperare la serenità in casa.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Acquario

Mercurio sarà in buon aspetto da sabato 11 aprile e vi aiuterà nelle situazioni in cui dovrai esprimere tutte le tue capacità comunicative. L’astrologo Branko preannuncia la buona riuscita di contratti e trattative in corso da tempo.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Pesci

È tempo di concretizzare le idee che hai in testa da mesi. Questo Mercurio in Ariete ti mette alle strette e ti sollecita, con decisione, nel portare a compimento i progetti in corso, nello stringere accordi o firmare contratti.