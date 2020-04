Le stelle possono guidare le nostre scelte in campo sentimentale indicandoci la strada verso il partner giusto per noi. In questo articolo scoprirai in particolare perché dovresti sposare un Sagittario: ecco tutte le risposte.

E’ benestante

Perché dovresti sposare un Sagittario? Perché in genere i nati del segno non hanno problemi economicamente parlando. Quando non sono benestanti di nascita lo diventano perché sono portati per tutto ciò che concerne gli affari e gli investimenti. In tutto questo certo non manca mai un pizzico di fortuna ma l’essere fortunati è anche un tratto tipico delle persone nate sotto il segno zodiacale del Sagittario. I Sagittario sanno far fruttare il denaro che guadagnano o che ereditano. Sposando una persona di questo segno di fuoco non sarete mai in miseria per cui, se siete particolarmente attratti dalle cose materiali, il Sagittario è il partner che fa per voi.

Sa orientarti

Il Sagittario ha fiuto per gli affari ma anche per il partner. Anche il matrimonio è un investimento per il Sagittario e non sceglie a caso il suo compagno di vita. Il Sagittario sa tirare fuori il meglio dal partner, sa orientarlo verso scelte che da solo non riesce a compiere, sa guidare il partner anche più confuso verso maggiore autostima e decisione. Se sei una persona che ha bisogno di una guida, dovresti sposare un Sagittario senza alcun indugio. Il rapporto a due non potrebbe che giovarti e ridimensionerebbe le tue più grandi insicurezze.

Sa prendere un impegno

Sposare un Sagittario è tutt’altro che un’impresa facile! Il segno ama molto la libertà e incastrarlo è arduo. Ma il Sagittario non fa parte comunque di quelli che restano scapoli a lungo. Quando il Sagittario decide di sposarsi lo fa per la vita, sa bene che il suo matrimonio non finirà mai e durerà a lungo. Un Sagittario quando deve sposarsi vuole che tutto sia perfetto e, soprattutto, sfarzoso, e organizzerà una cerimonia degna delle favole. Se cerchi una persona seria e capace di prendersi un impegno, dovresti senza dubbio sposare un Sagittario.

Non cerca mai lo scontro

Il Sagittario è un partner positivo, ottimista, fiducioso. Nel rapporto di coppia non cerca mai lo scontro ma la comunione di interessi. Le discussioni, se ci sono come è lecito che talvolta esistano all’interno di un rapporto sentimentale, non hanno mai toni accesi e vengono sedate subito, in prima persona da lui. Se sei una persona pacata che non ama le scenate e le sfuriate dovresti sposare un Sagittario e stare lontana da partner troppo arroganti e che cercano la sfida come l’Ariete e lo Scorpione. Il Sagittario è, tra i 12 segni dello zodiaco, uno dei partner migliori che si possano desiderare.