DIRETTA VIDEO – Messa Sabato Santo – Veglia di Pasqua di Papa Francesco – 11 Aprile 2020

Veglia di Pasqua di Papa Francesco. Si svolgerà oggi la veglia di Papa Francesco che ci porterà alla Santa Pasqua. In questi giorni di quarantena in cui i tanti fedeli non possono uscire da casa la Chiesa porterà la Veglia di Pasqua in televisione per tutti quanti così che chiunque potrà seguirla in diretta.

L’inizio della veglia del Papa è fissato per le ore 21 di questa sera, 11 Aprile 2020, e sarà trasmessa direttamente su www.giornal.it grazie ai player di Rai 1, TV2000 e TelePace che inseriremo direttamente sul nostro sito web.

Il collegamento avrà inizio alle ore 20:35 con lo Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Durante la celebrazione della Notte Santa si assisterà sempre al rito della Benedizione del fuoco ai piedi dell’Altare della Confessione anche se saranno eliminati la preparazione del cero pasquale. Inoltre non saranno svolti battesimi e non vi sarà alcuna accensione dei lumini ai fedeli.

Veglia di Pasqua – Papa Francesco – DIRETTA