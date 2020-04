Quali salumi si possono congelare? Ecco cosa dice l’esperto

I salumi sono de prodotti alimentari che sono preparati utilizzando la carne come ingrediente principale, molte volta addizionata con grasso e frattaglie. Prima di essere immessi sul mercato i salumi devono essere lavorati in modo opportuno, in tal modo sarà possibile assicurarne delle caratteristiche organolettiche e conservative, oltre che nutritive, ottimali.

Ci sono una serie di trattamenti che possono essere effettuati durante la produzione di questi salumi, sono scelti in base al prodotto che si vuole ottenere, variano, dunque, a seconda del salume. Tra questi trattamenti, le materie prime selezionate per la produzione dei salumi, possono essere sottoposte a cottura, affumicatura, ingrassamento, speziatura, fermentazione, salatura e nella maggior parte dei casi è prevista l’aggiunta di additivi alimentari. Tutti questi trattamenti hanno come scopo principale una maggiore conservabilità del salume, ma servono anche il dargli aroma, colorazione e consistenza migliore.

Tipologie di salumi

In base alle materie prime scelte e utilizzate, ma anche in base ai trattamenti che si adottano, è possibile dare vita a numerose tipologie di salumi, ed è possibile farne una distinzione in: salumi insaccati o non insaccati, salumi crudi o cotti, salumi fermentati o non fermentati, salumi affumicati o non affumicati.

Caratteristiche nutrizionali

Considerando che i salumi esistenti sono moltissimi, è molto complicato poter fare un discorso specifico riguardo ognuno di esso, è però possibile fare un discorso generale. Tutti i salumi prevedono l’utilizzo della carne, proveniente da animali differenti in alcuni casi, di conseguenza, i salumi, apporteranno un quantitativo abbastanza elevato di proteine.

Nonostante le proteine siano molto abbondanti, sono molto abbondanti anche i grassi, specialmente quelli saturi, di conseguenza, un loro consumo eccessivo, può determinare problemi alla salute. Molto abbondante il colesterolo LDL, conosciuto anche come colesterolo cattivo.

Per quanto riguarda i carboidrati, invece, non sono molto abbondanti, l’unico carboidrato presente, ma in minime quantità, è il glicogeno. Le fibre sono assenti.

Per quanto riguarda le vitamine, quelle più abbondanti sono le vitamine del gruppo B, mentre i minerali sono abbastanza abbondanti, presente anche il sodio. Ovviamente, non manca nemmeno l’acqua tra i costituenti dei salumi.

I salumi si possono congelare?

Per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, nutritive e gustative dei salumi, è necessario che essi siano conservati in modo corretto. Necessitano di una conservazione a temperature di refrigerazione. Ovviamente queste temperature rallenteranno i processi degradativi, ma non li bloccheranno del tutto.

I salumi, come gran parte degli altri alimenti, subiscono alterazioni da parte dei microrganismi, di conseguenza non possono essere più consumati, diventano pericolosi per la nostra salute. Dunque, quando si acquista un quantitativo maggiore di quello che se ne riesce a consumare, potrebbe essere molto utile congelarli, anche se non sempre è consigliato, bisogna avere delle accortezze, a prescindere da quale sia il salume.

Quando e come conservare i salumi

Congelare i salumi non è sempre consigliabile, la cosa migliore sarebbe acquistarli freschi e consumarli in breve tempo. Quando, però, ciò non è possibile, o comunque avanzano, non gettateli, evitiamo gli sprechi, meglio congelarli in freezer. Per conservare nel congelatore i salumi sarebbe meglio tenere a mente delle regole molto importanti:

1. meglio congelare solo i salumi che sono confezionati sottovuoto e scegliere una materia prima di qualità;

2. sarebbe consigliabile eliminare il più possibile il grasso dato che tende ad irrancidire;

3. scegliere prodotti con poco sale aggiunto;

4. è fondamentale riportare la data di congelamento del prodotto e consumarli in breve tempo;

5. chiudere in modo molto accurato i salumi all’interno di appositi sacchetti per congelatore.