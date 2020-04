Oroscopo Branko domani lunedì 13 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Branko per domani lunedì 13 aprile 2020. Ricomincia una nuova settimana di aprile con il lunedì di Pasquetta. Come sarà questa giornata di festa per i primi 4 segni dello zodiaco? Vediamo insieme le previsioni astrologiche di Branko per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, liberamente tratte dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani lunedì 13 aprile 2020: Ariete

Le tue feste sono all’insegna della serenità in famiglia. L’oroscopo di Branko per domani anticipa una buona energia grazie ai favori di Mercurio e della Luna. Unico consiglio: sii prudente e cerca di non avere troppo la testa fra le nuvole!

Oroscopo Branko per domani lunedì 13 aprile 2020: Toro

Si prospetta una Pasquetta allegra da passare con i tuoi famigliari. In questi giorni hai buoni amici tra i pianeti, come Giove che procurerà a qualcuno interessanti occasioni provenienti da lontano e Venere, protettore ora delle tue finanze.

Oroscopo Branko per domani lunedì 13 aprile 2020: Gemelli

L’oroscopo di Branko preannuncia un periodo molto fortunato in amore. Domani qualche Gemelli potrebbe perfino fare un incontro sensuale, seppure, al momento, soltanto virtuale. Non fatevelo sfuggire, perché con una piccola spinta di Saturno potrebbe diventare qualcosa di importante.

Oroscopo Branko per domani lunedì 13 aprile 2020: Cancro

L’astrologo Branko ti incoraggia a sfruttare questa Pasquetta per trascorrere una giornata di puro relax. Esci da un periodo piuttosto turbolento e questa settimana ti metterà di fronte a nuove problematiche. Domani ricarica le batterie!