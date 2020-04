Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020. Cosa anticipano le stelle per la giornata di martedì? Caos mentale per l’Ariete, mentre per i Gemelli buone opportunità. Tensione nell’aria per il Toro e il Cancro. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni astrologiche di Paolo Fox per i primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020: Ariete

Domani martedì 14 l’astrologo Paolo Fox anticipa la Luna in aspetto conflittuale. Da mercoledì 15 il tuo oroscopo migliorerà. Hai un po’ di confusione riguardo in amore e sul lavoro. L’emergenza del Coronavirus ha amplificato una sensazione di blocco che provi da qualche mese. Le stelle ti chiedono un po’ di pazienza!

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020: Toro

La Luna a favore ti restituisce le risposte di cui hai bisogno adesso, in questo momento di incertezze. Marte in dissonanza, invece, ti trascina nei conflitti con chi proprio non ti vuole capire. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti incoraggia a fare attenzione ai rapporti con Acquario e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020: Gemelli

Ora potresti raggiungere un accordo lavorativo o personale interessante, grazie al sostegno di Saturno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovresti concentrarti maggiormente sui rapporti interpersonali: il partner, gli amici, chi fa del volontariato.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020: Cancro

Ti senti molto inquieto, forse perché hai avuto contrasti in famiglia, oppure perché hai preoccupazioni tue che non riesci ancora a superare. Anche il lavoro ti turba molto: ci sono problemi che qualcuno si tracina addirittura dal 2019. Il consiglio che ti rivolge Paolo Fox è quello di essere prudente e di ascoltare le tue emozioni.