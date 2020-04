Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torniamo, puntuali, con il nostro appuntamento con l‘oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020. Scopriamo come sarà questo martedì per gli ultimi 4 segni zodiacali. Gli astri invitano a reagire con grinta il Sagittario e l’Acquario, mentre per il Capricorno c’è qualche contrattempo fastidioso. I Pesci vivono grandi insicurezze in amore. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020: Sagittario

In questo momento l’amore non decolla proprio. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per domani dovresti provare a spiegare agli altri cosa rappresentino per te il viaggio, le sfide, i nuovi progetti. Certo, ora non è il momento per pensare a uno spostamento, ma l’invito che ti fanno gli astri è quello di cominciare un progetto, da sviluppare nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020: Capricorno

Mercurio opposto ti rende difficile ragionare con chiarezza. Forse dovrai risolvere un contrattempo relativo alla tua casa, come la spesa improvvisa per un guasto, che ora diventa ancora più problematico. Ma le stelle ti incoraggiano a non demoralizzarti, perché ti sostengono! Belle notizie in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020: Acquario

Non hai un oroscopo pesante, ma dovrai impegnarti a tirare fuori la grinta in questo momento. L’astrologo Paolo Fox ti incita ad alzarti e prendere le redini della tua esistenza in mano, perché gli astri sono dalla tua parte. È ora di mettere in campo le tue capacità! In amore potresti trovare l’intesa di coppia in una storia trasgressiva.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 14 aprile 2020: Pesci

In amore stai vivendo una fase di enorme insicurezza. A volte ti sembra di procedere bene con il partner, altre volte, invece, arretri per metri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per domani a farne le spese sono soprattutto i Pesci che hanno appena iniziato una relazione e sentono di dover nascondere qualcosa.